Incendie de Casaglione : une dizaine d'hectares détruits

D'importants moyens de lutte ont été engagés par les services de secours de Corse-du-Sud

Un hélicoptère bombardier d'eau, un DASH 8, 17 engins de lutte des casernes d'Ajaccio, Casaglione, Evisa, Piana, Vero, et Vico, 4 véhicules de Commandement et pas moins 65 sapeurs-pompiers ont, en effet, été mobilisés pour tenter de juguler les flammes.



Elles ont été maîtrisées mais les secours sont restés sur place pour traiter les foyers résiduels et les lisières pour éviter toute nouvelle propagation. Une barrière de retardant à été posée en crête par le DASH de la sécurité civile.

Le dispositif de secours a été maintenu pour la nuit.



Appel à la prudence

Le Sdis de Corse-du-Sud ne manque de rappeler que le risque d'incendie est très significatif en raison du déficit pluviométrique, de la sécheresse du couvert végétal et de la forte chaleur.

Il rappelle aussi que l'emploi du feu est strictement interdit pendant l'alerte à la pollution atmosphérique qui affecte la région.