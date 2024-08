Incendie à Sarrola-Carcopino : la pollution du sol et de l’eau aussi à prendre en compte

Le sinistre qui a touché un hangar et divers déchets de l'entreprise de recyclage « Environnement Services » à Sarrola-Carcopino, mardi 13 août, est enfin sous contrôle. « Le feu est à présent complètement maîtrisé, et l'extinction totale de l'incendie devrait intervenir dans les prochaines heures », a annoncé la préfecture de Corse-du-Sud dans un communiqué publié en fin de journée ce mercredi 14 août. Cependant, si l’urgence immédiate semble écartée, l’inquiétude se porte désormais sur les conséquences environnementales de ce sinistre.



Le site, qui est une « installation classée pour la protection de l’environnement », a fait l’objet d’une inspection immédiate. Cette visite avait pour but de s’assurer de « l’efficacité des mesures mises en œuvre depuis hier pour protéger la santé des riverains et l'environnement ». Mais les résultats de cette inspection ne sont pas satisfaisants : « Les services d'inspection ont constaté de nombreux manquements aux obligations qui incombent à l'exploitant du site – concernant notamment la nature et le volume des déchets stockés. » , souligne la préfecture qui indique avoir donc saisi le procureur de la République.



Parmi les manquements les plus graves, la préfecture souligne « une défaillance majeure de l'exploitant concernant le dispositif de retenue des eaux d'extinction ». Ce dysfonctionnement a entraîné une pollution au métal dans le cours d’eau proche, le Ponte Bonellu. Heureusement, « cette pollution n'impacte pas le réseau d'eau potable et aucun captage n'est actif en aval du lieu de déversement des eaux d'extinction ». Cependant, le milieu naturel est touché et « par précaution, le gestionnaire du réseau maintient une vigilance renforcée sur la qualité de l'eau et effectuera des relevés réguliers.» . Les services de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) ont déjà procédé à des prélèvements pour évaluer l’ampleur de la contamination. Une surveillance renforcée est également mise en place concernant le contrôle de la qualité des eaux de baignade à l'embouchure de la Gravona.



La qualité de l'air s'améliore

La qualité de l’air, elle aussi affectée par l’incendie, montre des signes d’amélioration. Selon Qualitair, « des conditions météorologiques favorables (fin de l'inversion de température et bascule du vent au secteur Sud-Ouest) ont permis la diminution des particules fines dans l’air dans le centre-ville d’Ajaccio ». Toutefois, « La qualité de l’air reste dégradée sur la région ajaccienne. » En attendant une nouvelle évaluation prévue demain matin, la vigilance demeure de mise. Les consignes de précaution diffusées ce matin par Qualitair et la préfecture « demeurent valables jusqu'à la levée complète de cette alerte ».