Inauguration de la. nouvelle salle de spectacle de Calvi-Balagne : entre enthousiasme et grogne des acteurs culturels

Mardi 10 septembre, la salle de spectacle de Calvi-Balagne a été inaugurée en grande pompe après plus de vingt ans d'attente. Ce bâtiment, conçu par l'architecte parisienne Maria Godlewska, peut accueillir environ 350 spectateurs. Il sera également complété par un théâtre de verdure offrant jusqu’à 1 800 places assises et 3 000 places debout pour des événements estivaux. Ce projet, initialement validé en 2003, a finalement vu le jour 21 ans plus tard après une série de retards et de difficultés. Un premier centre culturel avait été annulé par le tribunal administratif, et un second projet avait été abandonné pour des raisons budgétaires. "21 ans que nous travaillons sur ce projet, 21 ans dictés par nos statuts puisque nous avions souhaité, lors de la création de la com com, créer une structure à vocation culturelle", a expliqué François-Marie Marchetti, fier d’avoir mené ce projet à bien. Ange Santini, maire de Calvi, a exprimé un sentiment similaire : "C’est une salle attendue depuis longtemps, elle correspond aux besoins de la micro-région de Calvi, de la Balagne." Le sous-préfet de Calvi, Yohan Toubhans, a quant à lui insisté sur l'importance de ce projet pour le rayonnement culturel de la région : "C’est un projet d’envergure pour un territoire qui le mérite. Ambitieux, dans sa conception, et dans son rayonnement. La Balagne a un maillage culturel important avec Pigna, Curbara, Calvi s’inscrit également dans ce schéma."



Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse, a mis en avant l'enjeu de faire vivre cette infrastructure : "C’est un outil important et un jour heureux pour la Balagne. C’est un enjeu essentiel que de le faire vivre. Je fais confiance aux responsables pour la programmation qui se fasse en synergie avec les acteurs du territoire."



Un premier concert, choisi pour représenter la culture en général, a clôturé la soirée. Alain Abad, directeur artistique de la salle, a déclaré : "C’est une première, et cela a généré de l’émotion et de la sensibilité par rapport à l’attente de cette salle. Ce premier groupe a été choisi en rapport à ce qui pouvait représenter la culture en général."