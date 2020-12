Inauguration de l'espace "Natale in Calvi"

Calvi était en fête samedi avec la XXIIIème Rallye Automobile National de Balagne qui a attiré la grande foule sur la Spéciale entre le Pont du Fango et Notre-Dame de la Serra mais aussi en ville où les spectateurs et fanas de sport automobile ont pu s'approcher au plus près des bolides.

Nombreux aussi ont été ceux à rejoindre la place Bel Ombra où à l'initiative de la Municipalité de Calvi a été installé le village de "Natale in Calvi". Un village ouvert dès 14 heures et inauguré vers 17 heures en présence du maire de Calvi Ange Santini, accompagné de son premier adjoint Jean-Louis Delpoux et de nombreux élus, de Florent Farge, sous-préfet de Calvi, du chef de bataillon Paulo de Carvalho, commandant la Compagnie de Gendarmerie de Calvi.....





Cette édition 2020 de "Natale in Calvi" est très particulière, comme cela a été dit, en raison de la crise sanitaire que nous connaissons et des dernières mesures de couvre feu à 20 heures.

Pas de patinoire, pas de village avec sa multitude de chalets avec ses terrasses pour se restaurer, boire un chocolat chaud ou autre, pas de parc d'attraction pour les enfants....

Pour faire face à ces contraintes, la municipalité de Calvi, soucieuse d'animer la ville et d'apporter sa contribution pour que chacun puisse vivre ces fêtes de Noël et du nouvel an dans la joie, s'est donnée le temps de la réflexion, avant de proposer un programme empreint de cette magie de Noël attendue de tous.





La commission des festivités et animations réunie autour de Pierra Simeoni et Didier Bicchieray, adjoints au maire a travaillé d'arrache-pied pour nous offrir un peu de bonheur.

Dans la mesure du possible les artères de la ville ont été décorées et, pour pallier l'absence de patinoire et du village de Noël, c'est sur la place Bel Ombra que rendez-vous était pris pour l'inauguration ce samedi à 17 heures de "Natale in Calvi".





Un espace très coloré, vivant et festif réalisé avec des matériaux de récupération, des petits chalets montés en interne, un sapin de Noël et un programme d'animations qui incite à la fête.

Des déguisements sur le thème de Noël étaient de mise pour cette première.

A quelques pas de là, la municipalité de Calvi, avec le concours des photographes de la ville: Olivier Sanchez/Crystal Pictures Agency, Jean-Marie Colonna Photographe et Eyefinity Prod/Kevin Guizol, une photo par famille, avec le père Noël était offerte.

Une opération qui se poursuivra jusqu'au 24 décembre tous les jours, de 14 heures à 17 heures.





D'autres animations auxquelles sont associées l'agence événementielle Sandy Events seront proposées au quotidien.

N'oublionspas non plus la grande tombola de l'Union Commerciale Calvaise avec pas moins de 10 000€ en bons d'achats à gagner (3 bons de 500€, 4 bons de 250€, 40 bons de 100€, 70 bons de 50€).

A cela, il convient aussi d'ajouter les 800 bons de 30€ offerts par la Ville de Calvi à ses concitoyens âgés cde plus de 70 ans.

Une entraide et une solidarité entre tous qui permettra à n'en pas douter de passer des fêtes de Noêl et du Nouvel An dans la joie et la sérénité.