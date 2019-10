In the same boat. A Bastia une exposition qui raconte la vie des migrants

Cette exposition a été réalisée entre août et septembre 2015, à bord du bateau de sauvetage « Bourbon Argos », envoyé par MSF, Médecins Sans Frontières, dans les eaux internationales pour secourir les migrants et les emmener dans les ports italiens en coordination avec les autorités gouvernementales. Sur ce navire, d’une capacité de transport de mille personnes, travaillait un équipage de 12 marins et 14 membres de MSF. Au cours des trois semaines durant lesquelles il est resté à bord, le photographe a été témoin du sauvetage d’environ trois mille migrants qui cherchaient à traverser la Méditerranée pour rejoindre l’Italie.

L’exposition « In the same boat » comprend une série de 30 photos en noir et blanc qui a remporté le deuxième prix au World Press Photo 2016 dans la catégorie Contemporary issue, avec notamment des photos inédites prises au smartphone. Une autre partie de l’exposition intitulée «Yellow line» présente une vidéo, elle aussi en noir et blanc. Elle veut suggérer un chemin à travers lequel le spectateur qui, si d’un côté est traîné dans un flux humain ininterrompu devenant partie de l’œuvre elle-même, de l’autre est forcé à partir d’un point de vue surélevé à respecter une ligne de démarcation qui semble faire allusion à l’attitude de détachement et d’immobilité qu’une partie du monde occidental a assumé devant cette tragédie qui se perpétue en Méditerranée.

En 2015, le nombre sans cesse croissant de migrants qui tentent de traverser la Méditerranée sur des embarcations de fortune a provoqué une crise européenne. Plus de cent mille réfugiés ont rejoint l’Italie en quelques mois, et le nombre de naufragés ayant péri en mer est impossible à évaluer. En mai 2015 l’association Médecins Sans Frontières a rejoint les opérations de secours en mer menées par les autorités italiennes, en affrétant trois navires, dont le Bourbon Argos. C’est à son bord que Francesco Zizola a réalisé ce projet multimedia en filmant et en photographiant le sauvetage de plus de 3 000 vies humaines.

Francesco Zizola né à Rome en 1962, a réalisé depuis les années1980 des reportages photographiques des principaux conflits mondiaux, en accordant une attention particulière à leurs conséquences sociales et humanitaires. Son style très personnel est marqué par un engagement éthique qui lui vaut une reconnaissance internationale. Il a reçu de nombreux prix, parmi lesquels dix World Press Photo et six Picture of the Year International. Il est membre fondateur de l’agence Noor Image, un collectif d’auteurs qui enquêtent, documentent et témoignent de la réalité pour contribuer à une meilleure compréhension du monde par le support photographique et visuel. Il a publié sept albums, dont Uno sguardo inadeguato (2013), Iraq (2007), Né quelque part (2004) et Etats d’enfances (1999) dédiés à la condition de l’enfance dans divers pays du monde, et est également l’auteur d’un court métrage, As if we were tuna, qui a obtenu en 2018 le prix du talent créatif de la Journée des Auteurs au Festival du Cinéma de Venise.



CNI a parcouru l’exposition en compagnie de Valérie Rouyer, responsable des expositions au Centre Méditerranéen de la Photographie…



Infos pratiques

Du 03 au 26 octobre 2019. Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 20 h, mercredi de 9 h à 20 h et samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Entrée libre.