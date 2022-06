"In Giru" : un itinéraire artistique pour découvrir des œuvres monumentales de Julien de Casabianca

Ce 29 juin, c’est au tour de l’église de San Martinu-di-Lota de recevoir son ange. Dans sa nacelle, Julien de Casabianca s’applique à coller délicatement, une après les autres, les grandes feuilles imprimées qui composeront l’œuvre monumentale. Une vraie fierté pour la mairesse du village Marie-Hélène Padovani qui se réjouit d’accueillir sur sa commune l’artiste et son travail : « Quand l’Office du tourisme nous a sollicités, nous n’avons pas hésité. C’est quelque chose d’exceptionnel pour nous, on valorise notre patrimoine d’une belle manière. »

Alors que la commune possède deux églises, une à Pietranera dans la plaine et une au village à l’intérieur des montagnes, la mairesse a fait le choix du rura l . « On a environ 20 000 automobilistes qui passent chaque jour devant l’autre église, mais ce que nous cherchons c’est pouvoir ramener de la vie dans les villages », poursuit-elle.



C’est d’ailleurs pour développer l’attractivité du territoire que l’Office du tourisme de Bastia propose ce nouvel itinéraire comme elle l’avait déjà fait avec d’autres opérations post-covid : les soirées animées de « Si stà bè ind’è noi », « Si stà bè in Paese » ou encore le jeu de piste pour redécouvrir le patrimoine des villages « A chi cerca trova ».

« Cette année nous avons invité Julien De Casabianca mais l’idée ce sera de recommencer l’année prochaine avec d’autres artistes et de pérenniser l’évènement », explique Véronique Calendini, directrice de l’Office de tourisme de Bastia.



Le 4 juillet débutera une œuvre qui fera sûrement beaucoup parler d’elle : un collage immense sur l’église Saint Jean-Baptiste à Bastia. « J’en rêvais depuis longtemps », confie l’artiste corse qui a déjà investi les murs de bâtiments aux Etats-Unis, en Allemagne, en Suisse et sur l’hexagone.