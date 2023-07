Immobilier : les prix flambent sur le littoral corse

Ce n’est pas une nouveauté : acheter un bien sur le littoral corse relève presque de l’impossible. Mais selon le site Meilleurs Agents spécialisé dans l’estimation immobilière en ligne, les prix y auraient encore connu une envolée lors des deux dernières années.



À l’occasion d’une étude réalisée sur les prix de l’immobilier dans les stations balnéaires en France, l’organisme révèle en effet que la Corse caracole en tête des lieux qui ont connu la plus forte évolution au cours de l’année passée. « La Corse présente la plus forte hausse des prix en 1 an avec +5,3% et +12,8% en 2 ans », dévoile ainsi Meilleurs Agents en notant que cette « croissance ralentit cependant depuis janvier 2023 avec seulement +0,5% sur les six derniers mois ».



Plus globalement, l’étude relève que les prix sont en hausse sur l’ensemble du littoral français « avec une augmentation moyenne de +12,8% en 2ans, soit près du double de la moyenne nationale sur la même période ». Toutefois, Saint-Jean-Cap-Ferrat demeure la station balnéaire la plus chère de France avec 16 955€/m2 et c’est encore le littoral de la région Provence Alpes Côte d’Azur qui affiche le prix moyen le plus élevé avec 6071€/m2.



En Corse, malgré la nouvelle hausse des prix, « le prix au mètre carré s’élève à 4794€ en moyenne et les tarifs grimpent dans les stations les plus cotées », selon l’organisme. En tête des villes les plus chères on retrouve Zonza où le m2 se négocie en moyenne à 7 311€, Lecci avec 7131 €/m2 et Pietrosella où l’on atteint 6 896€/m2. Enfin, ce sont l’Île-Rousse, Calvi et Saint-Florent qui connaissent la plus grosse hausse des prix sur l’année écoulée avec respectivement +7,4%, +6,9% et +6,8%.