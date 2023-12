Immaculée conception : Une procession et deux messes vendredi 8 décembre 2023 à Bastia

La rédaction le Jeudi 7 Décembre 2023 à 19:42

Comme chaque année le 8 décembre la Corse célèbre a Festa di a Nazione. A cette date en 1735 l'île fut aussi placée sous la protection de la Vierge Marie. L’Immaculée Conception ayant sa fête le 8 décembre, et l’Église ayant choisi en 1854 d’en faire un dogme, on à le 8 décembre une double célébration religieuse et historique.