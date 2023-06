Île-Rousse : première édition des rencontres Cinelibri du 9 au 11 juin

Les trois diffusions se dérouleront au cinéma Le Fogata à partir de 21h, tandis que les rencontres auront lieu au cœur du jardin de la famille Sanguinetti, qui abrite la demeure de Tito Franceschini Pietri, secrétaire particulier de Napoléon III, du Prince impérial puis de l'impératrice Eugénie.



Autour de ces échanges et ces projections, une seule et même ambition : «redonner le goût de la lecture à travers le grand écran. Si nous parvenons à réconcilier certaines et certains avec la littérature, à travers la projection de films inspirés de livres, nous pourrons considérer cela comme une belle victoire.»



Une démarche qui se veut donc ouverte et qui, à travers la diffusion de ces films souhaite rassembler, sans pour autant faire de Cinelibri «un évènement tapageur ou en grande pompe. Ce que nous voulons, c’est faire quelque chose de plutôt confidentiel, mais qui parle tout de même à tout le monde, et qui suscite l’intérêt et la curiosité» explique la coordinatrice de la programmation.