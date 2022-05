Île-Rousse : polémique entre nationalistes autour d'un nouveau projet immobilier

Pour la municipalité, justement, les militants font fausse route. « Nous sommes très surpris par les propos tenus, ça prouve une méconnaissance du projet », confie Angèle Bastiani. Pour le maire d’Île-Rousse, ce projet est bien loin du portrait dépeint par les militants indépendantistes. « Il ne s’agit pas du tout de résidences secondaires, avec vue sur la mer, mais bien de petites maisons avec plusieurs appartements construits dans un quartier paisible et populaire », détaille-t-elle.



À la mairie, une autre source fait part de son incompréhension : « ces petites résidences sont situées entre le cimetière et des HLM, à quelques pas du collège et du lycée. Ce n’est pas du tout ce qui est décrit dans le communiqué de la Ghjuventù Indipendentista. Question prix, certes on se situe autour des 4 000 euros du mètre carré mais c’est bien loin des 7 000 ou 8 000 euros que l’on peut retrouver sur certaines ventes ». À quelques pas de là, plusieurs appartements sont affichés sur internet à plus de 6 000 euros du mètre carré, parfois dans des constructions moins récentes.



En comparant les autres offres sur le secteur, ‘’Les jardins de Padule’’ se situent plutôt dans la fourchette basse du prix de l’immobilier à Île-Rousse. « Même si cela reste élevé pour nos concitoyens », admet Angèle Bastiani, le prix n’est pas fixé par la municipalité et répond aux lois d’un marché toujours plus en tension. Pour la maire, la surprise est d’autant plus grande qu’il s’agit « du premier permis de construire signé depuis le début du mandat en 2020 » et que même si la commune ne dispose pas encore d’un Plan Local d’Ubanisme (PLU) - qui devrait être effectif en 2023 - selon Angèle Bastiani les choses ont été faites dans les règles. « Le promoteur a même tenu à nous rencontrer alors qu’il n’en avait pas l’obligation pour que son projet corresponde aux futures attentes du PLU », martèle la maire d’île-Rousse.



Pour la municipalité, contrairement aux affirmations tenues par les militants de la GI, ce projet devrait permettre aux locaux de se loger au plus près du centre-ville. Mais la polémique confirme une tendance croissante sur l’île : le marché de l’immobilier est toujours plus en tension, et pas qu’au niveau financier.