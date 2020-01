Ile-Rousse. Les collégiens visitent la brigade de gendarmerie

Lundi dernier, entre 14 et 16 heures, 32 élèves de 6ème du collège Paoli de L’Île-Rousse ont rendu visite aux gendarmes de la Brigade Territoriale de la cité paoline.

Outre la découverte des locaux de la caserne de l’Île-Rousse, nos gendarmes leur ont présenté les missions et les moyens d’une brigade de gendarmerie.

Les collégiens ont également bénéficié d’une présentation particulière de trois autres services qui ont spécialement fait le déplacement : une équipe cynophile du GIC de Borgo, des militaires du peloton de surveillance et d’intervention (PSIG) de Calvi et une patrouille de motocyclistes de la brigade motorisée de Moltifao.

Avant de repartir, collégiens et enseignants ont manifesté leur satisfaction suite à cette brève immersion chez les gendarmes. Les deux professeurs accompagnateurs ont également émis leur intention de renouveler l’expérience.

De leur côté, les gendarmes ont choisi de communiquer via leur page Facebook.