Il y a un an Yvan Colonna était assassiné à Arles. Appels au recueillement devant les églises de Corse

« 2 di marzu 2022... Un annu dighjà chi Yvan Colonna ghjè statu assaltatu... si ne hè mortu quaiche semane dopu. Pà un mumentu di racugliamentu inseme , truvemu ci tutti davant'a ghjesia di a canonica in Lucciana ghjovi sera à partesi da 6 ore« 2 di marzu 2022... Un annu dighjà chi Yvan Colonna ghjè statu assassinatu... Pà un mumentu di racugliamentu inseme , truvemu ci tutti davant'a ghjesia di Lisula ghjovi sera à partesi da 6 ore.Per Bastia ci truvemi ghjovi davant'a ghjesa San Roccu à 6 ore di seraU 2 di marzu di u 2022 Yvan Colonna era fertu murtalmenti è si ni muria dopu à qualchi sittimani di sufferenza. Un annu dopu ci addunisciaremu dananzi à tutti i ghjesi di Corsica à parta da 6 ori di sera pinsendu à iddu. In Portivechju à I'uccasioni di a missa cutidiana di 6 ori è mezu ci sarà un mumentu di prichera à a sc mimoriaIn Aiacciu sarà ghjovi u 2 di marzu à 6 ori di sera davanti à a Catedrale.In San Fiurenzu serà ghjovi u 2 di marzu à 6 ore di sera davanti à a chjesa Sant' Anna.u 2 di marzu à 6 ore di sera davanti à a chjesa in PrupiàDe nombreux autres appels au receuillement ont été lancés à Sarrula è Carcopino, Poghju-Mezznana, Marignana etc..