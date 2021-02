Il y a 52 ans quatre collégiens de Calvi perdaient la vie à Asco

Cette tragédie du dimanche 16 février 1969 reste présente à l'esprit de nombreux Calvais et Balanins. Ce jour là, le chalet dortoir où se trouvent 12 collégiens du C.E.G de Calvi, âgés de 13 à 15 ans, en séjour de neige à la station d'Asco, est enseveli sous une coulée de neige qui l'emporte.

Les secours s'organisent très vite. Jean-Pierre Valle, prof d'EPS de l'Ile-Rousse, aujourd'hui retraité de l'Education Nationale, était à cette époque en poste au collège de Calvi et c'est lui qui avait en charge cette sortie de neige.

Logé à quelques centaines de mètres de là, à son arrivée sur les lieux, le dortoir avait disparu sous la neige et là, il prenait conscience de l'ampleur de la tragédie.

Les équipes de secours composées de civils, de gendarmes et de légionnaires du 2e Régiment Etranger de Parachutistes de Calvi s'activaient pour libérer les adolescents pris au piège.

Malgré leurs efforts, le bilan sera lourd, très lourd : 4 morts, et de nombreux blessés.

Christian Audisio, Pierre Dondero, Dominique Milani, issus de vieilles familles calvaises,

et Christian Malaterre, fils d'un commandant du 2e REP de Calvi, perdront la vie.

L'annonce de cette tragédie se répandait dans toute la Corse et bien au-delà.

A Calvi, les familles en deuil sont réconfortées mais la douleur est immense.

Au Collège Dr Jean-Félix Orabona de Calvi et au Gymnase municipal des plaques apposées au mur pour rappeler cette sombre journée du 16 février.

Aujourd'hui, 52 ans après, nombreux sont ceux à se souvenir de cette tragédie.

Une pensée va vers eux et leurs familles.