IVème festival de théâtre Strett'in Arte in Algaiola

(Jean-Paul-Lottier) le Mardi 8 Octobre 2019 à 09:36

La 4e édition du festival de théâtre "Strett in Arte" se déroulera dans la petite srion du littoral in Algaiola, les 11, 12 et 13 octobtr prochains. au prpgramme de nombreuses représentations







Au programme de cette 4e édition du festival YACKICH ET POUPATCHÉE

de Hanokh Levin et mise en scène de José Massei

A Platcki, Yakich est un jeune homme pauvre, seul et surtout très laid, ne

sachant que faire de son désir ardent et conscient qu’aucune lle ne veut de lui.

A Platchinki, Poupatchée est une jeune lle pauvre, seule et surtout très laide

qui rêve d’avoir un enfant.

La famille du pauvre désespéré fait appel à un marieur peu scrupuleux qui va

réunir les deux jeunes gens.

Mais dès les présentations les di cultés apparaissent pour les deux protagonistes

tout n’est que répulsions, refus et pleurs...



VOCI STRANIERE

Mise en scène Luigi Pezzotti

Ils avaient renoncé à leur passé et à leur histoire. Ils avaient tout abandonné

pour chercher à venir vivre ici, une vie qu’ils n’avaient pas eu le droit de vivre

dans leur pays natal, et ils étaient désormais face à l’inexorable.



LE CERCLE MAGIQUE

Conte musical • création de Toinou Massiani

Dans une vieille demeure de famille, deux enfants - Lila et Jeremy, son frère

jumeau - viennent d’emmenager. Ils y découvriront par hasard une pièce

secrète et un grimoire qui renferme les secrets du monde invisible et merveilleux

qui nous entoure. Ce monde menacé par des puissances malé ques

pourra-t-il être sauvé par les formules contenues dans ce vieux livre ?

Les jumeaux vont devoir traverser quelques péripéties, faire preuve de courage,

de con ance, de solidarité et garder l’espoir de trouver l’issue.



IMBROGLIO

Texte de Sophie et Philippe Bardy • Mise en scène de Philippe Bardy

Une comédie loufoque et déjantée. Une bande d’acteurs incontournables lachés

au milieu d’une pièce où rien ne se passe comme prévu et où tout peut arriver

même le meilleur.



JEUX DE DUPES

Une comédie policière • d’après «Parfums et Suspicions» de Bruno Druart • Mise en

scène Bernadette Bellantonio

Quatre soeurs sont soupçonnées d’avoir commis un meurtre. L’enquête va-t-elle

aboutir? Pas sûr !!!



- VENDREDI 11 OCTOBRE :

9H30 : «VITE , VITE UNE HISTOIRE» • CIE I CHJACHJARONI • SCÈNE

EXTERIEURE • 45MN

14H : FEYDEAU CI –FEYDEAU LÀ • CIE I CHJACHJARONI • SCÈNE EXTERIEURE

• 1H10

18H : APÉRITIF D’OUVERTURE

20H00 : LE RAVISSEMENT D’ADÈLE • CIE GHJUVANETTA TOUT PUBLIC

SCÈNE EXTÉRIEURE • 1H30



- 10H30 : LES MALHEURS DE SOPHIE • CIE I CHJACHJARONI

JEUNE PUBLIC • PLACE DE L’EGLISE • 50 MN

14H : BLANCHE NEIGE • CIE LA DIVINE MACHINE

TOUT PUBLIC • PLACE DU CHÂTEAU • 45MN

15H00 : LES AUTRES • CIE I SALT ‘IN BOCCA • TOUT PUBLIC

PLACE DE L’EGLISE • 1H30

17H00 : MACBETT • CIE I CHJACHJARONI • TOUT PUBLIC

SCÈNE EXTÉRIEURE • 1H20

18H30 : AU BOUT DU ROULEAU • CIE U TEATRU DI L’OLMU • TOUT PUBLIC

• SCÈNE INTÉRIEURE • 1H

20H00 : YAKICH ET POUPATCHÉE • CIE THÉÂTRE EXPRES •

TOUT PUBLIC (À PARTIR DE 10 ANS) •SCÈNE EXTÉRIEURE • 1H



-DIMANCHE 13 OCTOBRE :

10H30 : FEYDEAU- CI, FEYDEAU –LÀ • CIE I CHJACHJARONI • SCÈNE

EXTERIEURE • 1H10

14H : VOCI STRANIERE • CIE SILENCE TEATRO

TOUT PUBLIC • PLACE DE L’EGLISE • 50 MN

FRACADA • DE LA PLACE DE L’ÉGLISE VERS LE TERRE PLEIN DE LA GARE

16H : LE CERCLE MAGIQUE • CIE LA MAISON ROUGE

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5ANS • SCÈNE INTÉRIEURE • 50 MN

17H15 : IMBROGLIO • CIE L’ALTRU VERSU • TOUT PUBLIC

SCÈNE EXTÉRIEURE • 1H35

19H : JEUX DE DUPES • CIE I LUMINELLI • TOUT PUBLIC

SCÈNE INTÉRIEURE • 1H15



VITE VITE UNE HISTOIRE

Création collective. Mise en scène Stefan Litty

« Il nous faut une bonne cuillerée de monstres, un Roi de saison, une Princesse cueillie

du jour….laissez mijoter deux comédiennes à feu doux. Mélanger le tout pour une

histoire savoureuse, pleine de surprises….comme au théâtre »

Spectacle jeune public



FEYDEAU-CI … FEYDEAU-LA…

D’après Georges Feydeau

« On Purge Bébé » et « Feu la Mère de Madame » • Mise en scène de Corinne Capanaccia

Tourbillons de quiproquos, a rontement des unions en décon ture…

Vive Feydeau et ses hallucinants délires !!

Ces deux pièces bien connues sont ici allègrement mélangées.

Les mots d’esprit fusent, l’agitation est à son comble quand s’a rontent un mari

déguisé en Roi Soleil, une femme en nuisette, un bébé constipé, des valets revendicateurs.



LE RAVISSEMENT D’ADÈLE

Auteur: Rémi De Vos. Mise en scène Claire LeGo

La jeune Adèle Bertolet a disparu.

Un avis de recherche est déposé dans les commerces du village, des battues sont

organisées dans la forêt et une inspectrice est spécialement dépêchée pour suivre

l’a aire. Les conjectures créent la zizanie, les langues se délient et le monde n’est que

suspicion.



LES MALHEURS DE SOPHIE

D’après l’oeuvre de la Comtesse de Ségur. Mise en scène Corinne Capanaccia

Pauvre petite Sophie! Elle a pourtant tout pour être heureuse : une maman qui prend un

soin tout particulier de son éducation, un cousin qui la défend toujours, une bonne qui

est aux petits soins pour elle. Oui, mais voilà... Sophie est loin d’être la petite lle

modèle : curieuse et aventureuse, elle commet bêtise sur bêtise; elle n’en fait qu’à sa

tête et il s’y passe souvent de drôles de choses, au grand désespoir de tous. Mais

pourra-t-elle se sortir de tous les dangers? Pas facile d’explorer la vie... Car désobéir,

c’est parfois grandir.

BLANCHE NEIGE

Conte pâtissier (vaguement) adapté des Frères Grimm • Tout public à partir de 4 ans.

Mise en scène de la Cie Divine Machine

Rien ne se passe comme prévu… Trudie et Prudie, cuisinières pin-ups un peu loufoques,

doivent improviser un spectacle, alors qu’elles pensaient simplement faire une recette

en public.

N’ayant peur de rien, elles vont proposer une version de « Blanche Neige »

à leur sauce ! Avec des oeufs, un peu de sucre…et surtout beaucoup d’imagination, on

peut faire sortir une reine, un chasseur ou des pommes empoisonnées d’une marmite !

Le tout est d’y croire… et de se laisser emporter dans leur folie !



LES AUTRES

3 pièces courtes de Jean Claude Grumberg

Mise en scène de Nicolas Guignard

Michu • Les Gnoufs • Les Vacances

De l’humour noir à l’ironie étincelante de nos temps présents



MACBETT

de Eugène IONESCO • Mise en scène Toinou Massiani

Situant son drame dans un espace-temps indéterminé, Ionesco ne précise aucun nom

de lieu. Il gomme toute référence à la réalité historique a n d’inscrire sa pièce dans le

monde contemporain. Les héros de cette pièce, pantins mécaniques que seule actionne

la volonté de puissance, ne connaissent que la langue de bois.

«... l’humour fait prendre conscience, avec une lucidité libre, de la condition tragique ou

dérisoire de l’homme. Le comique est seul en mesure de nous donner la force de

supporter la tragédie de l’existence.»



AU BOUT DU ROULEAU

de Jean Pierre Martinez • Mise en scène Daniel Delorme

C’est l’histoire de la rencontre entre une vieille auteure de théâtre aigrie et désabusée

SUR LE MEME SUJET À libru apertu, première rencontre autour de la littérature jeunesse les 11 et 12 octobre à Calvi

Uber eats débarque en Corse : la toile s'enflamme

Education Nationale : le malaise affecte aussi les enseignants du 1er degré en Corse

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie