I Scontri Figaresi : Le festival de la diversité musicale revient du 13 au 16 septembre

"I Scontri Figaresi" est bien plus qu'un simple festival de musique. C'est une véritable ode à la richesse et à la diversité des musiques du monde, un rendez-vous incontournable pour les amateurs de sonorités venues des quatre coins de la planète. L'objectif est clair : faire découvrir au public la magie des mélodies et des rythmes qui animent notre planète, tout en favorisant les rencontres et les échanges entre artistes et spectateurs.La première édition, l'année dernière, fut un succès retentissant, réunissant des artistes talentueux venus de Corse, d'Irlande, d'Occitanie, de Sardaigne, du Mexique, de Grèce et d'ailleurs. Des noms tels qu'Eppo, Dafné Kritaras, Tenore su remedio, Surghjenti, Paloma Negra, Alba, et bien d'autres, ont enchanté un public enthousiaste.Cette année, le programme s'est étoffé pour offrir encore plus de diversité et de surprises. Huit groupes se produiront dans des lieux différents, et grâce à un pass culture, les prix sont plus attractifs que jamais.Pour cette deuxième édition, le festival rayonnera au sein de la commune de Figari du 13 au 16 septembre 2023. Voici un aperçu de la programmation..., Piazza Longa (Figari) : La soirée débutera avec Altan, un groupe influencé par la tradition irlandaise, suivi par l'Archetti Bastiacci, des violonistes talentueux, et enfin Surghenti, qui partagera sa passion pour l'île., au centre du village d'Uddastreddu : Fanou Torracinta, virtuose de la guitare et du jazz, sera suivi par le Trio Samaia, dont les voix enchanteresses vous transporteront., à l'église de Figari : La soirée mettra à l'honneur Yenalaba, un groupe occitan, suivi de près par i Messageri, une figure incontournable du paysage musical de l'île.au centre du village de Tarabucetta : La soirée finale nous réserve un nouveau concert d'Altan, suivi de Voce e Ventu, le groupe phare de la chanson corse, qui conclura ce festival en beauté.L'accès à chaque concert est au tarif de 20 euros, avec un pass à prix dégressif (par exemple, 3 soirées pour 50 euros). À noter que la soirée du samedi sera gratuite, offrant un moment de bonheur et de partage sans retenue.Une restauration est prévue le samedi soir pour satisfaire les papilles des festivaliers. L'association "Associu u Scontru" compte sur le soutien de tous pour pérenniser ce festival qui célèbre la diversité musicale.Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site officiel du festival : https://iscontrifigaresi.com