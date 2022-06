I Muvrini dédicacent "Piu Forti" à la Fnac Bastia-Furiani

Sans rien abandonner de ce qu’ils sont, avec des textes d’une force profonde, I Muvrini dévoilent leur univers vocal, organique, poétique, et cette dimension spirituelle qu’ils héritent de la polyphonie corse. Chez eux, nulle frontière entre classique et populaire. Les sons, les harmonies, les tempos voyagent dans la diversité, l’éclectisme au service de l’émotion, de la conscience.

Più Forti est un envol, un voyage où les échos de la polyphonie, de l’électro, du folk, du pop-rock, des sonorités du monde se mêlent dans une alchimie qui est aujourd’hui leur son. Les instruments chantent, les timbres et les arpèges des guitares enrobent les voix.

Le piano slame, les mélodies accrochent et les gimmicks invitent l’oreille à les adopter.

À travers un duo émouvant avec Gérard Mensant, le groupe

reprend au sein de leur nouvel album, la chanson culte Il voyage en solitaire.