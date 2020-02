I Fulelli : Scola in Festa fête l'hiver le 15 février

16h30 Présentation et échanges autour de « EU CANTU »...

A 18h30, sera diffusé le documentaire musical “LA MAISON DU SOLEIL”

La soirée se poursuivra en chansons avec Felì et ses amis Isulatine, Eramu in campu, E donne di scola in festa... et quelques chanteurs de Scola in festa, bien sûr.

Dix chansons, dix comptines, cinq poèmes en langue corse, deux livrets, les illustrations de Battì, des titres inédits composés et écrits par G. Fusina, P Santucci, GT Rocchi et Felì.Au-delà d’être un album pour enfants chanté par les enfants de Scola in festa,« EU CANTU » est un projet pédagogique innovant et interactif que l’on vous dévoilera…avec la complicité de Puppeppu !réalisé par Timothée Coanet, écrit et produit par Jean-Pierre AlessandriCi serà da beie è da manghjà!