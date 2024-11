I Chjami Aghjalesi chanteront pour le pape François au Casone : "un honneur pour la culture corse"

C'est une grande nouvelle pour I Chjami Aghjalesi, ils chanteront lors de la messe célébrée par le pape François à Ajacciole 15 décembre prochain. "Avà chi ghjè ufficiale a pudemu dì. Canteremu a messa di u Papa Francescu per a so visita in Corsica u 15 di dicembre. Ghjè per noi un onore tamantu, in stu mumentu storicu e unicu per u nostru populu", ont déclaré les membres du groupe sur leurs réseaux sociaux ce mercredi.



Fondé en 1977 à Bastia par des lycéens et étudiants du quartier San Ghjiseppu, I Chjami Aghjalesi s’est rapidement imposé comme une référence de la musique corse. Depuis les années 1980, le groupe se distingue par des albums forts d’engagement politique, comme Cuntrasti è riccucate et Populu vivu, qui mêlent harmonieusement musique traditionnelle et messages militants. Aujourd’hui, le groupe continue de transmettre la culture corse à travers ses chants, avec une quinzaine de membres. À l’occasion de la messe papale, six membres du groupe chanteront l'introitu, ce chant solennel qui marque l’entrée des officiants. "Ce sera un moment particulier. On ne répète pas spécifiquement pour cet événement, car nous avons l'habitude de ce genre d'exercice", explique Petru Santu Guelfucci, l’un des membres. "Toute l'année, nous accompagnons de nombreuses messes, et avec notre disque Cantu Sacru sorti en 1991, beaucoup ont appris les chants sacrés en corse", poursuit-il.



Cependant, Chjami Aghjalesi ne sera pas le seul à animer cette messe historique. L’évêché a en effet souhaité que différents groupes, confréries et chorales corses participent à l’office, afin de représenter toute la diversité musicale et spirituelle de l’île. "Nous sommes très heureux et fiers de participer à cet événement historique. C’est un grand honneur de voir toute la culture corse représentée à travers les groupes, les confréries et les chorales. La tradition du cantu in paghjellaest un beau symbole, et c’est un bonheur de savoir que tout ce qui se fait en Corse sera représenté", ajoute Petru Santu Guelfucci.

Le choix du pape François de visiter la Corse, pour la fin de l'année, a également une signification particulière pour le groupe : "Le fait que le pape ait choisi la Corse montre qu’il veut aller à la rencontre des plus petits. Il confirme ainsi l’importance de notre langue et de notre culture, qui prendront une dimension internationale grâce à cet événement", souligne Petru Santu. "Cela met en lumière notre particularité, et c’est une grande fierté pour nous."



Malgré la solennité de l'événement, Petru Santu Guelfucci reste serein. "Je me rendrai la veille à Ajaccio. Je n’ai pas de pression, je suis surtout très heureux de participer. La grande messe sera un moment de rassemblement et de partage", confie-t-il. "Je suis ravi de faire partie de cette grande fête."