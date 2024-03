Hypers et supers marchés Casino de Corse : Le STC exprime les inquiétudes des salariés

Le secrétaire national du STC, Jean Brignole, a expliqué que cette conférence de presse s’inscrivait à la suite du fait que le nom du repreneur du groupe Codim 2 venait d’être dévoilé. Il s’agit, en l’occurrence, de Philippe Palazzi.

« Il a été nommé le 26 février dernier. Le tribunal de commerce de Saint-Etienne a accepté l’offre qui a été faite et Philippe Palazzi deviendra, à la fin du mois de mars, le directeur général du groupe Casino, qui a déjà vendu 286 magasins. Il lui en reste une quarantaine, dont les 19 de Corse et nous exigeons que si demain il y a une vente du groupe Codim2, qu’il y ait le maintien de la totalité de l’emploi et des acquis sociaux. Nous nous sommes battus durant des décennies pour avoir un statut social au niveau du groupe Codim2, le STC en particulier, qui est ultra majoritaire » a expliqué le secrétaire national du STC,.



Représentativité importante

Et dans la foulée Jean Brignole insistait sur le fait que la représentativité du STC au niveau du groupe global est importante puisque sur les 40 magasins restants, la moitié sont en Corse : « la représentativité du STC est beaucoup plus importante aujourd’hui qu’avant, donc ils ont une obligation de nous écouter ». Et cette rencontre exigée par le syndicat insulaire doit se faire avant le 13 mars, date à laquelle la direction va rencontrer l’intersyndicale à Saint-Etienne.

« Nous avons déjà fait une demande il y a deux jours pour rencontrer M. Palazzi. Et quand nous disons le STC, c’est les représentants des sections de Casino et y compris l’exécutif du STC puisque le problème dépasse le devenir des structures. Il s’agit non seulement des 1 300 emplois directs, mais également de tous les emplois des galeries marchandes et de tous les producteurs insulaires qui travaillent avec Casino. Tout cela représente des milliers de personnes qui sont directement concernés par l’avenir du groupe Codim2 en Corse. Nous voulons donc rencontrer le repreneur et dire clairement que si demain il veut vendre le groupe Codim2, qu’il le fasse à un niveau social haut avec le maintien des acquis sociaux, le maintien de l’emploi ».



«L’interlocuteur évident c’est le STC»

La nouvelle direction parle de 4 repreneurs éventuels du groupe Codim2, mais sans en préciser les noms. « Nous sommes dans le flou total. On nous demande même de ne pas approcher ni la presse ni les salariés. Et nous nous demandons bien pourquoi. Nous savons pertinemment qu’il y a des gens en Corse qui sont déjà investis dans ce domaine et que ce sera compliqué si le groupe est racheté par Auchan, Carrefour ou Leclerc », a martelé Jean Brignole, avant de poursuivre : « c’est pour cette raison que nous disons qu’il faut une solution de groupe et nous n’allons laisser personne sur le bord de la route. Tous les magasins doivent être maintenus et pour cela il faut qu’il y ait une véritable négociation, loyale. Et la meilleure des façons c’est d’avoir, avant le 13 mars, la possibilité d’un rendez-vous avec Philippe Palazzi. Nous ferons ce qu’il y a à faire. Nous sommes à une semaine de ce rendez-vous et nous savons qu’il va rencontrer l’intersyndicale à Saint-Etienne. Aujourd’hui il a des discussions entre les partenaires sociaux et la direction générale de Casino puisqu’il est prévu le licenciement de 1 300 personnes sur les 1 800 salariés. Nous sommes solidaires avec les syndicats. Et pour le groupe Codim2, l’interlocuteur évident c’est le STC ».