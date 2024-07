Homicide à Porto-Vecchio : le suspect avoue être l’auteur des tirs mortels

Le 23 juillet dernier, aux alentours de 18 heures, un homme, Dimitri Ribault, a été tue par arme à feu à Porto-Vecchio. Deux jours plus tard, le 25 juillet, une personne soupçonnée d'être à l'origine des tirs mortels a été placée en garde à vue. « Initialement, cette personne a nié les faits avant de finalement admettre sa responsabilité dans l'acte. » indique ce samedi le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe.



Ce qui semblait d'abord être un différend entre deux automobilistes aurait donc été démenti par les déclarations du suspect. « Celui-ci a révélé l'existence d'un litige commercial antérieur avec la victime, indiquant que les deux hommes se connaissaient. » précise le magistrat qui indique que à l'issue de la garde à vue, le suspect, placé en n détention provisoire, sera présenté aujourd'hui au juge d'instruction et mis en examen pour homicide volontaire.



L'enquête judiciaire visera à préciser le contexte exact du mobile du meurtre, possiblement lié à un différend commercial, et à éclaircir les circonstances des tirs, que le suspect a décrit comme un geste de panique.