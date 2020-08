Hélitreuillage du propriétaire d'un voilier et intervention de la SNSM à Porto

A la suite d’un malaise grave, le propriétaire d’un voilier de 12 mètres a dû être hélitreuillé samedi matin, plage du Caspiu à Porto et évacué vers le Centre Hospitalier de Bastia.

A la demande du CROSS Corse il était fait appel à la vedette "Marius Oliveri" de la Station SNSM Calvi-Balagne pour porter secours à la compagne du propriétaire du voilier et à son équipage, tous choqués et désemparés.



La vedette de la SNSM appareillait de Calvi à 10h15 direction la plage du Caspiu à Porto pour prendre en charge le voilier et ses occupants jusqu'au port de Calvi dont l'arrivée s'effectuait à 17h40.

Le voilier au mouillage, l'équipage retrouvait le sourire d'autant que les nouvelles du propriétaire étaient rassurantes.

Grâce à cette mobilisation des secours le pire a pu être évité.