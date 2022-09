Hélène Davo : « Ma nomination en Corse n’est pas politique, c’est un choix de cœur »

- Dans votre discours, vous avez pointé du doigt la violence en Corse et prôné la « tolérance zéro ». Quelle sera votre politique ?

- C’est un discours que j’ai fait avec le cœur en disant un certain nombre de choses. En même temps, j’ai dit que je n’avais pas de programme parce que je suis dans une démarche d’humilité. Concernant la violence et la criminalité organisée, cela me semblait une évidence d’en parler parce que la justice a un rôle majeur à jouer dans ce domaine et que c’est attendu par tous nos concitoyens corses. J’ai parlé de tolérance zéro en disant que, dans les fonctions qui sont dorénavant les miennes, je ferai tout pour que la justice ait les moyens de combattre cette violence. Mais ce n’est pas seulement une question de moyens et de quantité, il faut aussi savoir comment les dispatcher. Je viens d’arriver, il faut que je fasse un petit bilan pour regarder comment les choses fonctionnent. Comme l’a dit le Garde des Sceaux, la Cour fonctionne de façon très satisfaisante. Il y a ensuite la question du partage de compétences avec la JIRS de Marseille sur la criminalité organisée.



- Justement, les collectifs parlent de « mafia », mais vous n’avez pas utilisé ce terme. Pourquoi ?

- Je n’ai pas utilisé le terme « mafia », mais le terme « dérive mafieuse ». Je dirais, comme le Garde des Sceaux, peu importe les définitions, les termes qu’on utilise. Ensuite, pour utiliser les bons termes, il faut les bonnes définitions. Quand on prend la définition de ce qu’est la mafia, je pense que le terme « dérive mafieuse » peut parfaitement être appliqué ici.



- Vous avez annoncé la création d'un Conseil régional de politique judiciaire. De quoi s'agit-il ?

- Je souhaite introduire un peu plus de transversalité et que cette cour d’appel s’ouvre. La justice souffre, elle est mal connue de nos concitoyens, les justiciables s’en méfient, ils ont sans doute raison, il faut ouvrir les portes et les fenêtres. Je ne peux pas le faire seule, je dois le faire avec toute la famille judiciaire au sens large du terme. Ce ne sont pas seulement les magistrats, mais aussi les avocats, les notaires… Il faut que tout le monde se mette autour de la table, comme cela existe dans d’autres cours d’appel, pour réfléchir à un cap, définir des priorités au travers d’une vraie politique judiciaire. C’est nécessaire pour les justiciables.



- La Corse se distingue par des affaires politiques. Est-ce une juridiction plus délicate qu’ailleurs ?

- C’est une cour singulière, c’est ça qui est intéressant, mais pas seulement au pénal ! Je pense qu’on commettrait une erreur de ne parler que du pénal. C’est une cour qui a des spécificités en matière civile aussi : il y a le sujet foncier, le problème d’indivision, les spécificités en matière de propriété... J’ai accompagné, jeudi, le Garde des Sceaux au GIRTEC. Après, il y a effectivement des spécificités en matière pénale avec des affaires d’envergure, des affaires liées à la probité. C’est un des seuls endroits de France avec Nanterre où il reste un pôle économique et financier au Parquet avec des affaires importantes en matière économique et financière qui vont ensuite être rattrapées par la JIRS de Marseille. C’est ce qui fait aussi la spécificité et la richesse de cette cour que vous qualifier de petite et vous avez raison parce que c’est une cour où il n’y a que deux tribunaux judiciaires, mais c’est une cour formidable parce qu’elle recèle de spécificités majeures avec des enjeux. Et quand on est magistrat, ce challenge-là, c’est formidable !



- Vous mettez en avant vos origines espagnoles, cela vous permettra-t-il de mieux comprendre la mentalité corse ?

- Ce que j’ai voulu dire par-là, c’est que nous sommes ici en Méditerranée, et je le perçois déjà dans mes premiers contacts avec les Corses. Je suis une méditerranéenne, je connais très bien l’Espagne puisque je suis fille et petite-fille d’exilés républicains espagnols. Dans le contact humain, je retrouve cette simplicité, la chaleur humaine, tous les codes méditerranéens. Je suis attirée, et je pense que, du coup, la compréhension réciproque sera plus simple.



Propos recueillis par Nicole MARI.