Haute-Corse : toujours des accidents de la route

Le premier est survenu après le rond-point de Furiani vers 3h30. Une voiture, qui circulait vers le Sud, s'est retrouvée sur le toit. Son conducteur légèrement blessé a pris en charge par les pompiers et transféré au centre hospitalier de Bastia.



Un second accident s'est produit à 4h40 à Folelli, sur le territoire de la commune de Penta-di-Casinca où deux voitures sont entrées en collision. Les deux conducteurs, âgés respectivement de 55 et 50 ans, légèrement blessés également, ont été transportés à l'hôpital de Falconaja.