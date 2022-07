Haute-Corse : les pompiers ont combattu quatre départs de feu

Le premier est survenu à Bisinchi. La rapide mobilisation de 2 Canadair, 2 camions, des pionniers du SIS de Haute-Corse ainsi que des forestiers-sapeurs ont permis de limiter la progression des flammes à quelques centaines de mètres carrés.



La deuxième alerte est survenue à Corte où 2 à 3 hectares d'herbes sèches et de gros maquis ont brûlé. 2 camions, une section de la sécurité civile dirigé par un cadre officier du SIS 2B ont été engagés sur le feu.



Autre intervention à Muro où 6 000 m2 ont brûlé. Les deux Canadair sont également intervenus en Balagne où 3 camions et une section de la Sécurité civile sont parvenus à maîtriser les flammes.



Le quatrième départ de feu est survenu à Castellu-di-Rustinu où 1 hectare est parti en fumée à proximité de maisons d'habitation mais fort heureusement on ne signale ni dégâts, n i victimes.

5 véhicules, une section de la Sécurité civile, 2 Canadair dirigés par 2 officiers du SIS2B ont néanmoins dû être engagés pour limiter la progression des flammes.