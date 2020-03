Haute-Corse : la qualité de l'air est toujours mauvaise

Dans ces conditions et "afin de limiter cette production locale", Qualitair Corse conseille d'éviter les brûlages de déchets verts.

"Nous rappelons qu’en plus du confinement actuellement en vigueur, il est recommandé aux personnes fragiles et sensibles d’éviter de sortir et de faire tout effort physique.

A savoir que la pollution de l’air fragilise les protections naturelles des voies respiratoires et rend l’organisme plus vulnérable aux virus" souligne l'association qui estime que "ces concentrations en particules plus élevées dans l’atmosphère devraient perdurer un peu plus de 24 heures".

Plus que jamais le "state in casa" s'impose