Haute-Corse : la chasse au sanglier prolongée jusqu'à fin février

C'est la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS), a avoir voté la prolongation de période de chasse face aux dégâts occasionnés sur l'agriculture par une importante prolifération de l'espace.



Pour le moment en Corse-du-Sud la date de fermeture du sanglier reste fixée au 31 janvier.

C'est la fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse qui a relayé l'information sur son site internet : "Après les difficultés qu'a connu l'activité chasse en novembre et décembre et le retour en force des dégâts du sanglier, l'autorité préfectorale à l'écoute du monde agricole et pastoral a publié un arrêté instaurant la fermeture de la chasse du sanglier au 28 février dans tout le département. L'arrêté est téléchargeable sur notre page Ouvertures & fermetures ".