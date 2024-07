Haute-Corse : face à une situation critique, le niveau d’alerte sécheresse prolongé

En réponse à une sécheresse persistante et à une situation hydrique critique, le Préfet de Haute-Corse a décidé de maintenir le niveau d’alerte sécheresse dans les unités hydrographiques du Cap Corse – Nebbio et de la plaine orientale. Cette décision, entrée en vigueur depuis le 10 juin, concerne 137 communes du département. En effet, "les récentes pluies n’ont pas suffi à compenser le retard accumulé en termes de précipitations depuis le début de l’année" détaillent les services de l'Etat en précisant que "la zone littorale orientale continue de souffrir d'un déficit hydrique important."



De plus, les températures élevées, qui dépassent la moyenne saisonnière de 1,4°C, exacerbent la sécheresse des sols, avec un écart de 50 à 60 % par rapport à la normale. Les nappes phréatiques, notamment celles du Cap Corse et la nappe du Fium’Orbu, sont particulièrement fragiles, avec 42 % des ouvrages affichant des niveaux bas à très bas.



Les débits des cours d’eau continuent de baisser, et les réserves des barrages sont à un niveau préoccupant de seulement 57 %, contre 76 % l’an dernier. La Plaine orientale est particulièrement touchée, avec des sources de montagne en tarissement avancé et des difficultés croissantes pour alimenter les communes en eau.



Le niveau d'alerte maintenu



Pour faire face à cette crise, les restrictions mises en place depuis le 10 juin demeurent en vigueur. Elles incluent des limitations sur l’irrigation agricole, l’interdiction du lavage des véhicules et des piscines privées, ainsi que des réductions dans les installations classées pour la protection de l’environnement. Depuis le début du dispositif, plus de 700 contrôles ont été réalisés, entraînant 32 procédures judiciaires, dont 13 dans le secteur agricole.



Les prévisions météorologiques pour les deux prochaines semaines n’annoncent que de faibles chances de pluie, avec des températures encore plus élevées que la normale. Ce climat chaud et sec devrait perdurer au moins jusqu’à l’automne, renforçant l’urgence de maintenir les restrictions.





Appel au civisme

Le Préfet de Haute-Corse appelle les habitants et les entreprises à redoubler de prudence et à respecter scrupuleusement les mesures en place. La situation hydrique sera surveillée de près par le comité des ressources en eau, avec une réunion prévue le 12 août pour évaluer les conditions et adapter les mesures si nécessaire.