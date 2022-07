Haute-Corse : double secours en montagne

Dragon 2B, l'hélicoptère de la Sécurité civile, et le Grimp (groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) du SIS 2B se sont d'abord mobilisés pour porter secours à une femme de 56 ans qui avait effectué une chute sur les hauteurs de la commune de Santa Riparata di Moriani.

Victime d'un traumatisme crânien et d'une blessure a une cheville, la victime a été transportée au centre hospitalier de Bastia.



Un peu plus tard c'est du côté de Venaco que le Pghm (Peloton de gendarmerie de haute-montagne) de Corse et le même hélicoptère de la Sécurité civile sont intervenus pour secourir une jeune femme de 26 qui, elle aussi, avait effectué une chute.