Haute-Corse : deux interventions pour secourir trois randonneurs

Victoria Leonardi le Samedi 18 Juillet 2020 à 16:56

Les sapeurs-pompiers de Haute-Corse ont réalisé deux interventions en montagne au cours de l'après-midi de ce samedi 18 juillet.



C'est à 13h30 à Calenzana, au niveau du refuge di Ortu di u Piobbu, qu'ils sont intervenus pour prêter secours à une femme d'une soixantaine d'année victime de plusieurs blessures superficielles à cause d'une chute. L'hélicoptere de la sécurité civile l'a transportée au centre hospitalier de Calvi.



Un peu plus tard le Dragon 2B a pris la direction d'Albertacce où au niveau du refuge de Ciottolu di i Mori, deux autres randonneurs étaient blessés à cause de deux petits accidents.

Un de deux hommes a été transféré par hélicoptère à l'hôpital de Bastia, le deuxième randonneur a été évacué sur celui de Corte.

