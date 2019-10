Haute-Corse : Une convention pour prévenir et lutter contre la violence en milieu scolaire

Ce jeudi matin le préfet de Haute-Corse, François Ravier, la procureure de la République, Caroline Tharot, le directeur des services académiques de l'Education nationale de Haute-Corse, Christian Mendivé et le directeur départemental adjoint de la Sécurité Publique, Arnaud Français, se sont rendus au collège Giraud afin de signer une convention départementale de prévention et lutte contre la violence en milieu scolaire.



Les élèves se mobilisent contre le harcèlement scolaire

A cette occasion, les élèves de la classe de SEGPA (Section d'enseignement général et professionnel adapté) ont présenté un court métrage de sensibilisation au harcèlement, un film produit avec les étudiants de l'IUT de l'université de Corse.

Les élèves de classe de 6ème, 5ème avaient quant à eux réalisés des affiches contre les violences et discriminations. Sur celles-ci on pouvait lire "Toi harceleur tu brises des coeurs" ou bien "Rien ne résiste à la parole". Deux projets largement salués par le préfet de Haute-Corse venu concrétiser une collaboration entre communauté éducative et services de l'Etat.



Une convention sous le signe de la collaboration

Le texte signé vise une amélioration de la sécurité dans tous les établissements scolaires. Cela passe notamment par de la prévention à la délinquance comme le racket mais, aussi, par l'instauration d'un véritable dialogue entre la communauté éducative et les services de l'Etat au sein et à l'extérieur de l'école. En effet, les violences scolaires s'exportent désormais en dehors des établissements par les réseaux sociaux.

Cette convention permettra aux directeurs, aux équipes pédagogiques et assistantes sociales d'identifier les personnes auxquelles elles doivent se référer en cas de violences scolaires constatées.

Les chefs d'établissement auront un interlocuteur directement joignable au sein du service de sécurité territoriale.



Le préfet de Haute-Corse, François Ravier et la procureur de la République, Caroline Tharot ont répondu à nos questions...