Haute-Corse : Près de 200 élèves ont participé à la 12e édition (en ligne) de "Scacchi in paese"

« Un rayon de soleil, un rayon d'espoir dans cette période si particulière.», ce sont les mots du président de la Ligue Corse des échecs, Akkha Vilaisarn. Les matchs se sont déroulés sur la plate-forme d'échecs lichess.org. Les commentaires et partages sur les réseaux sociaux de la diffusion en direct, montrent encore une fois le plaisir que nous avons à regarder ces enfants essayer de gagner les 64 cases de l’échiquier. De l’avis tous les enseignants qui ont participé à cette fête des échecs dans le rural, c’est une formidable réussite.

Suite au travail fait par les professeurs des écoles, avec l’adhésion des parents, et sous la coordination de l’animateur de la Ligue Corse des Echecs, Gerald Murcia, on a pu voir aujourd’hui le résultat de l’enseignement des échecs dans les classes.

Près de 200 participants !

Bravo à ces élèves qui ont réussi un exercice particulièrement difficile : rester concentrés pendant une heure en enchaînant les parties. Ils étaient presque 200, répartis sur 2 tournois, à jouer en équipe, chacun jouant seul mais pour le compte de sa classe. Nous tenons une fois encore à remercier tous les enseignants pour leur implication dans ce projet. Sur le plan sportif, dans le premier tournoi, ce sont les CE2 bilingues de Mme Robichon à Calvi qui prennent la première place ; suivis par le CE1/CE2 bilingue de Mme François de Munticellu. Enfin le CE1 de Mme Chabrier à Calvi vient compléter le podium. Dans le deuxième tournoi, ce sont les élèves de M. Casale à Patrimoniu qui remportent l’épreuve. Viennent ensuite les classes de CP/CE1 de Mme Salvi de Calvi et le CE2 de Mme Auger à Calvi. Bravo aussi aux CP et CE1 de San Fiurenzu de Mme Massé et M. Pinelli, aux CE2 de Mme Fernandez à l’Isula Rossa, à la classe unique du CP au CM2 de M. D’Ulivo de Santu Petru di Tenda. C’est une première en Corse, réaliser ce genre de tournoi en ligne nous ouvre de nouvelles portes et fait émerger des idées nouvelles sur la manière de partager les bienfaits de notre sport. Nul doute que l’idée fera des petits avec d’autres écoles de Corse ou plus loin encore.