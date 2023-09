Haute-Corse : La 37ème édition du Téléthon lancée

C’est en présence de nombreux bénévoles et des différents partenaires que Catherine Chateau-Artaud, la toute nouvelle Coordinatrice Haute-Corse AFM Téléthon , a lancé cette édition 2023. « Je dois avant tout remercier tous ceux qui s’investissent dans nos actions et tout ceux qui nous aident » déclarait-elle en introduction de cette matinée. Après la présentation du bureau AFM de Haute-Corse et le détail de la fonction de chacun des membres, C. Château-Arthaud a invité Cassandra Sampieri, la marraine de cette édition à s’exprimer. « Je suis profondément honorée d'être la marraine du Téléthon de Haute-Corse en 2023. C'est une occasion spéciale pour moi, en tant que sportive de haut niveau, membre de l'équipe de France de karaté, et ambassadrice du sport de la collectivité de Corse, de partager avec vous pourquoi cette cause est si importante à mes yeux. Le Téléthon a une signification particulière pour ma famille. Mon grand-père, François Sampieri, a été l'un des premiers à se mobiliser pour cette noble cause au sein du club de Paese Novu. J'ai grandi en entendant parler de son engagement désintéressé, de sa volonté de faire la différence dans la vie des personnes atteintes de maladies génétiques rares. Son exemple a été une source d'inspiration pour moi depuis mon plus jeune âge. Plus tard, mon père a également rejoint le mouvement, en apportant son soutien au Téléthon par le biais du Kc Gojuryu Borgo. C'est là que j'ai compris que le sport pouvait être un puissant moyen de sensibiliser et de collecter des fonds pour la recherche médicale et l'aide aux patients. Le karaté, en particulier, incarne des valeurs telles que la persévérance, la discipline et la solidarité, des valeurs qui se marient parfaitement avec celles du Téléthon. Je tiens à souligner que ma participation en tant qu'ambassadrice du sport en Corse m'a permis de constater à quel point le Téléthon est ancré dans le cœur de notre communauté. Ensemble, nous avons la capacité de faire la différence, d'apporter l'espoir à ceux qui en ont besoin, et de contribuer à la recherche médicale qui pourrait changer la vie de milliers de personnes. Aujourd'hui, je vous appelle à vous joindre à moi, à nous tous, pour soutenir le Téléthon. Que ce soit en faisant un don, en participant à des événements locaux, ou en offrant votre temps pour la cause, chaque geste compte. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur, où chaque personne, quelle que soit sa condition, puisse vivre une vie plus saine et plus heureuse ».Si le parrain Dumè Benassi, multi champion du monde handisport de triathlon, s’était fait excuser, retenu par ailleurs, il avait tenu lui aussi à adresser un message : « Je suis très honoré d’avoir été désigné comme parrain de cette édition en Haute-Corse. Le téléthon depuis sa création a su briser le mur du silence, briser la fatalité. C’est un moment unique, un moment de fraternité et de solidarité, de combat pour l’espoir, pour la vie ».Catherine Chateau-Artaud a ensuite souligné les actions dans les campings cet été qui avaient permis de récolter 8510 €.Elle a ensuite présenté la journée phare à Bastia, le samedi 23 septembre, avec le thème de cette année : « Muscle ton Téléthon »