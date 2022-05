Haute-Corse : 7 jeunes agriculteurs interpellés pour des dégradations après une protestation contre la hausse des carburants

Aux alentours de six heures ce mercredi 11 mai, 7 jeunes agriculteurs ont été interpellés à leur domicile dans le Nebbiu, en plaine orientale et à la Marana, dans le cadre d’une enquête pour destruction du bien d’autrui par moyens dangereux pour les personnes.



Les faits remontent au 17 mars dernier, lorsque les jeunes agriculteurs manifestaient leur colère face à la hausse des prix du carburant, produit à l'utilisation de leurs engins. A cette même période, une cinquantaine à bloquaient le dépôt pétrolier de Lucciana.

Simultanément, à Borgo, des individus auraient brisé les vitres des locaux de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Haute-Corse (DDCSPP 2B). « Des feux de détresse ont été jetés à l’intérieur du bâtiment », précise le procureur de la République de Bastia, Arnaud Viornery.

Durant l’interpellation, selon la même source, les gendarmes auraient retrouvé plusieurs armes qui feront l'objet d'examens plus approfondis.





Core In fronte appelle au rassemblement



Quand ils ont pris connaissance de la situation, les militants de Core in Fronte ont immédiatement appelé au rassemblement devant le camp militaire de Borgo ce mercredi matin, afin d’apporter leur soutien aux personnes interpellées.