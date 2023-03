Hausse du prix des cigarettes en Corse : où va s'arrêter l'escalade ?

Outre les conséquences évidentes sur le porte-monnaie des consommateurs, cette hausse massive se répercute également sur les buralistes, qui ont vu, dans le même temps, leur commission se réduire : de 10,125 %, elle est passée à 9,529 % par paquet de cigarettes. « Le 31 janvier 2022, nous avions déjà été surpris de la voir baisser de 11 % à 10,125 % », retrace le président de la fédération des buralistes de Corse. « Ce n’est pas ce qui avait été prévu, et c’est pour ça que je suis monté au créneau. On est des commerçants raisonnables, on sait que le tabac est un problème de santé publique. Donc le prix du paquet, on n’a aucune revendication là-dessus. Par contre, la commission, c’est primordial. C’est pour ça que j’ai demandé le gel définitif de la commission au taux actuel, qui est de 9,529 %. »



L’entrevue de ce lundi à Bercy a également permis à José Oliva d’évoquer un autre sujet brûlant : la déclaration des stocks de tabac. Car, en plus des différentes modifications entrées en vigueur le 1er mars, les buralistes corses ont reçu la consigne de faire l’inventaire de leurs stocks, afin de définir le montant des taxes. « En 32 ans de profession, je ne l’ai jamais fait », rebondit José Oliva, lui-même buraliste. « Ça a toujours été imposé sur le continent, mais jamais à nous. Donc là, ça fait beaucoup d’un coup. »



Alors que seuls 20 % des buralistes corses se sont pliés à cette nouvelle règle, une exonération d’un an supplémentaire a été demandée au gouvernement. « Normalement, si la déclaration n’est pas faite, le buraliste reçoit un avertissement ou une amende. On verra si notre demande a été prise en compte... » Car aucune promesse n’a été faite au représentant syndical, quel que soit le sujet abordé. La réunion de cette semaine s’inscrit dans un processus long, qui devrait amener le gouvernement à trancher en septembre. « L’idée, c’est de voir comment se passe la saison, et si il y a une baisse ou non des ventes. En fonction de ça, et des éventuels débitants en difficulté, une décision sera prise. » D’ici là, il faudra prendre son mal en patience.