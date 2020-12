Harcèlement à l’école : le questionnaire à l’université de Corse se poursuit

Le phénomène du harcèlement scolaire n’est pas nouveau et de nombreuses enquêtes prouvaient déjà sa dangerosité pour les élèves dans les années 2000. Avec l’avènement du numérique, le harcèlement ne s’arrête plus aux frontières de l’établissement scolaire, il est aussi constant sur les réseaux sociaux. Pour essayer de remédier à ce phénomène, l’université de Corse a décidé de mettre en place un questionnaire en ligne pour tous leurs étudiants.Ce questionnaire, dès son ouverture recueillait déjà plus de 200 témoignages d’étudiants différents, selon Bruno Garnier, chargé de mission sur le campus. Par ailleurs, ce chargé de mission tient à rappeler que chacune des réponses à ce questionnaire est purement anonyme. En outre, Bruno Garnier assure toutefois que c’est une société spécialisée qui se charge de cet anonymat et qui enverra les résultats de cette enquête lorsque celle-ci sera terminée. Pour l’instant, plus de 10 % des élèves ont déjà témoigné sur le questionnaire mais l’université espère, tout de même, une plus grande participation de la part des étudiants. Si vous êtes étudiants dans cet établissement, n’hésitez pas à répondre à ce questionnaire qui restera ouvert jusqu’en janvier.Autrement, les questionnaires en ligne sont de plus en plus utilisés par les écoles, les entreprises, mais aussi par le gouvernement français afin de connaître l’avis de ses employés, de ses étudiants ou tout simplement du public. Si vous souhaitez créer vous-même un questionnaire en ligne, il vous suffit d’ essayer ici Le sondage en ligne est devenu, avec l’avènement des technologies numériques, un moyen très simple et facile à mettre en place afin de connaître l’avis de clients, de consommateurs ou tout simplement d’une partie de la population. Pour rappel, dès l’apparition de la COVID19, par exemple, le gouvernement français avait mis en place un questionnaire en ligne afin de connaître l’état de santé des Français.Cet outil, destiné en premier lieu à désengorger le service d’appel 15, a connu une vraie popularité pendant le premier confinement, car celui-ci permettait de savoir, grâce à de nombreuses questions, si l’interrogé était porteur de la COVID-19 ou non.Outre ce questionnaire, l’État français, ainsi que de nombreuses entreprises et institutions, se lancent dans le questionnaire en ligne afin de connaître les tenants et les aboutissants autour d’un problème afin de trouver les solutions.