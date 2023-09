Handball N 3 : Corte débute samedi à Vitrolles

A la fin de la saison dernière, les Cortenais espéraient être repêchés pour une accession en Nationale 2. Malheureusement il n’y a pas eu de repêchage « et nous n’avons donc aucun regret », a soutenu Jo Orsatelli, le président du club.

C’est donc une nouvelle saison en Nationale 3 qui s’ouvre ce samedi avec un premier déplacement difficile à Vitrolles. Une équipe qui a affiché de sérieuses ambitions d’accession à l’intersaison en recrutant de nombreux jeunes joueurs issus du centre de formation d’Aix. « Notre entraîneur, Andrien Magne les a vus jouer le week-end dernier en Coupe de France et le moins que l’on puisse est que c’est une équipe solide à tous les niveaux. C’est une formation que nous connaissons bien puisque nous les jouons depuis deux ans et le groupe n’est pas facile à bouger, à déstabiliser. D’ailleurs les scores ont toujours été étriqués. Ce sera donc un premier déplacement difficile », a poursuivi Jo Orsatelli.



Un calendrier compliqué

Une saison qui démarre avec un calendrier compliqué pour les Cortenais puisque lors des quatre premiers matchs ils devront se déplacer trois fois. Le week-end prochain Corte recevra le SMUC avant de se rendre à Grasse puis à Ajaccio. « Pour essayer de ne pas louper le début de saison nous devons faire un deux sur quatre et pourquoi pas plus. Il ne faudra surtout pas décrocher dès le début de saison ».

S’il est tout de même confiant par rapport à l’ossature du groupe, Jo Orsatelli pense toutefois qu’il « nous manque encore une recrue pour stabiliser davantage encore la base arrière, même s’ils sont nombreux à pouvoir évoluer au poste de demi-centre comme Galibert ou Gimenez. Mais nous serions plus sereins avec un élément supplémentaire ».



Le HB Corte a repris l’entraînement depuis le début du mois d’août avec un effectif qui est resté stable par rapport à l’an passé. Le club a perdu deux joueurs, en l’occurrence Key Tanaka ainsi que Malik Dubuisson, « c’est regrettable car le Japonais nous avait fait beaucoup de bien l’an passé. Quant à Malik, il a souhaité se raprocher de sa mère sur le Continent et il jouera à Nevers en N2. Dommage car il a sérieusement progressé avec nous et nous n’avons pas de retour sur investissement ». En revanche le HB Corte a enregistré les retours de Léo Chagrot et de Florian Galibert, « le frère d’Arnaud. Il est toujours sur Paris actuellement mais il va rentrer définitivement ici pour son travail à la fin du mois d’octobre. Pour l’instant il fera des allers-retours et il sera présent ce samedi à Vitrolles. Nous avons recruté également Andréas Ouadah. Après une blessure au genou il est revenu au handball l’an passé et il peut être une très bonne surprise de ce championnat ».