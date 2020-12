Gymnastique corse : la lettre ouverte du comité régional à Jean-Michel Blanquer

Outre le bénéfice pour la santé, le sport permet de maintenir vivant le tissu social autour des associations. Cette lettre est donc lancée comme un véritable SOS à destination des institutions d’Etat afin d’être reconnus d’utilité publique en raison du maintien de la cohésion sociale effectué au quotidien par les différents acteurs de monde sportif associatif.



Pour le CRCG, il y a urgence à sauver ces structures associatives mises en péril par la crise sanitaire car pour lui « nous devons donc vivre avec lui [ndlr : le virus de la Covid-19] tant qu’il n’aura pas été vaincu mais nous ne voulons pas disparaître avant lui ».



Il est possible de consulter la lettre en cliquant sur le lien ci-dessous.

Malgré l’espoir de pouvoir reprendre les activités sportives en intérieur dès le 15 décembre prochain, le Comité Régional Corse de Gymnastique (CRCG) a adressé une lettre ouverte au ministre de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports Jean-Michel Blanquer pour l’alerter sur la situation préoccupante des associations sportives et clubs de gymnastiques corses. Dans cette lettre il est question de la santé financière des associations mise en danger par une baisse du nombre d’adhérents et des demandes de remboursements de la part des familles auxquelles les clubs disent « ne pas pouvoir répondre » car cela les condamnera à devoir fermer leurs structures. Mettant en avant les bénéfices du sport pour lutter contre la fragilité de la population face à l’épidémie, le CRCG demande à être placé sur un pied d’égalité avec les autres secteurs sinistrés par la crise sanitaire en bénéficiant d’un accompagnement financier plus adapté et d’une possibilité d’exercer les activités sportives tout en respectant un protocole sanitaire strict. D’autant qu’ils jugent faire tout leur possible pour « s’adapter aux contraintes qu’imposent les règles du protocole sanitaire renforcé, grâce la formation des éducateurs, l’investissement humain et financier, et toutes les démarches validées par les Ministères tant des Sports que de la Santé ainsi que par le Haut Conseil de la Santé Publique et la Cellule interministérielle de crise ».« Nous déplorons déjà plus d’un quart d’adhésions en moins en moyenne à la reprise de septembre, au point que de nombreux clubs se demandent aujourd’hui s’ils pourront passer l’année » déplore le CRCG dans sa lettre ouverte au ministre. Un recul du nombre d’adhérents qui, ajouté à la demande de remboursements de certains d’entre eux, met en danger financier les associations sportives corses de gymnastique, qui ont dû investir pour faire face à la crise sanitaire. Malgré des dispositifs mis en place par la Collectivité de Corse et l’Etat, le CRCG alerte sur le fait que ceux-ci ne pourront pas permettre de « répondre à une demande forte de remboursements ».Pour lutter contre cette mort programmée, proposition est faite d’alléger les dépenses attenantes à la gestion des ressources humaines des associations sportives avec « pour point de départ la suppression des charges sociales sur les milliers d'emplois dans le sport ».