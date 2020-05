Guy Bedos sera t-il inhumé à Lumio ?

Ainsi que nous l'avons annoncé, l'humoriste, comédie, et réalisateur Guy Bedos est décédé à l'âge de 85 ans.

Selon ses proches, et ses dernières volontés, Guy Bedos aurait souhaité à sa mort être inhumé à Lumio mais aucune officialisation de cette information n'était parvenue à l'heure de la rédaction de cet article.





Interrogé, Etienne Suzzoni, maire de Lumio précisait:" Je n'ai pas eu de demande officielle même si effectivement cette information semble se confirmer. Ce que je peux vous dire, c'est que comme chacun le sait Guy Bedos était très attaché à notre commune où il a été propriétaire durant de nombreuses années et qu'il y a plusieurs années de cela, il avait fait l'acquisition d'une concession au cimetière de Lumio. Mais, à ce jour, celle-ci est dépourvue de tombeau".

On devrait en savoir plus au cours des prochaines heures