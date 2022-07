Guy Armanet : « La biodiversité et notre cadre environnemental ont besoin d’être préservés, il est temps que l’on passe à l’action ! »

- Concernant les îles Lavezzi, avez-vous appliqué des quotas visiteurs ?

- Oui, absolument ! Les îles Lavezzi appartiennent à la commune de Bonifacio. Nous nous sommes, bien évidemment, rapprochés de la mairie pour voir comment on pouvait organiser la gestion des îles Lavezzi. On peut aussi imaginer que l’État soit partie prenante pour tout ce qui est du périmètre maritime. Le PREMAR (préfet maritime) peut prendre des arrêtés en accord avec le maire et l’Office de l’Environnement pour justement maîtriser ce qu'il va se passer dans le périmètre marin des îles Lavezzi. Les quotas ont été validés d’un commun accord en Comité consultatif : nous avons estimé que le seuil d’acceptabilité est atteint à 2000 personnes par jour au pic de la fréquentation. Le pic aux Lavezzi était de 3500 personnes par jour, nous avons demandé d’échelonner les visites et à ne pas dépasser le seuil des 2000 que nous avons fixé. Je peux d’ores et déjà vous dire que des écogardes valident les arrivées sur les îles Lavezzi tous les jours. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de débordements au-dessus des quotas. Tout le monde essaye d’être précautionneux, de faire en sorte que les gens ne débarquent que lorsque d’autres repartent. Certains sentiers ont été fermés, on a ainsi réduit à 3 kilomètres les sentiers exploitables sur l’île au lieu d’une vingtaine. Le risque de densité existe. Nous sommes, donc, extrêmement vigilants sur la situation des Lavezzi, cette année.



- Vous avez également instauré cette politique de quotas sur le massif de Bavella qui est un des hotspots de l’été. Est-ce compliqué à mettre en œuvre ?

- Sur le massif de Bavella, j’ai vu des cours d’eau où il n'y a plus aucune ombre de truite, ni même la moindre grenouille dans le paysage de biodiversité. Je crois qu’à ce niveau-là, on a dépassé l’acceptable ! Il y a donc nécessité de reprendre la main sur certains sites, d’essayer de réguler au mieux. C’est très compliqué à mettre en œuvre, mais, en même temps, à Bavella, c’est plus facile parce qu’il y a un parking en amont et un parking en aval de Larone. On a cautérisé tous les accès. Les visiteurs seront obligés de se rendre au parking pour stationner. J’ose espérer que, d’ores et déjà, à partir de la semaine qui arrive, on pourra aiguiller toutes les personnes qui souhaitent occuper le massif de Bavella vers les deux parkings. Des écogardes feront des contrôles. L’objectif est véritablement de dire que lorsque le site et le cadre environnemental seront en danger, il faudra fermer la barrière et expliquer aux gens qu’ils doivent revenir le lendemain. Ce n’est pas parfait, mais, pour cette année, on en est là. C’est la phase de démarrage, les choses se mettent en route. L’objectif est d’arriver à gérer les visites avec des QR code comme dans les Calanques du côté de Marseille. Les gens réserveront leur pass à la journée, se présenteront au parking où on le validera. Dans cette aventure-là, le plus important était de démarrer et d’essayer de donner un coup d’arrêt immédiat pour s’organiser autour de ces thématiques qui sont fortes. La biodiversité et notre cadre environnemental ont besoin d’être préservés. Il est temps que l’on passe à l’action !



- Les Corses sont censés être prioritaires sur ces sites, mais techniquement, cela semble compliqué à mettre en oeuvre ?

- Je ne pense pas que l’essentiel soit là ! Il faut donner un accès préférentiel aux gens qui habitent sur l’île. Cela me semble évident. On va donc réfléchir à organiser des choses. Mais au-delà de la fréquentation régionale ou pas, l'essentiel, c'est la biodiversité. Je crois qu'on est arrivé à un seuil où l’on est vraiment obligé de réguler la fréquentation afin de permettre aux générations futures de connaître les sites tels que nous les avons connus.