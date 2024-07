Gusti di Corsica : un nouveau label gastronomique qui fait la part belle aux produits corses

Si la volonté première est de démocratiser la consommation locale, n'est pas labellisé qui veut. Et pour cause, une charte stricte comprenant pas moins de seize critères exigeants doit être respectée, avec des contrôles réguliers (par des organes agréés indépendants) pour assurer la traçabilité des produits à l'appui. Parmi ces règles, doit figurer le nom des produits et des producteurs sur la carte du restaurant, mais aussi lors du service. Une manière de promouvoir le travail insulaire, qui regorge de savoir-faire ancestraux. Mais ce n'est pas tout. Pour bénéficier du label Gusti di Corsica, le restaurant doit ouvrir ses portes à minima six mois dans l'année, proposer obligatoirement des viandes nées et élevées en Corse, ou encore constituer des assiettes comprenant au moins 80 % de production locale. Il est donc question pour les restaurateurs de se faire les ambassadeurs des producteurs locaux. Et pour leur rendre justice de façon optimale, les établissements doivent être en capacité de « former le personnel pour qu’il puisse fournir des explications détaillées sur l’origine des produits, leur mode de production et leur importance culturelle, offrant ainsi une expérience enrichissante aux clients ».



« Nous avons des produits d'exception et il faut les mettre en avant. C'est par ce biais que nous pourrons promouvoir la gastronomie corse et la clientèle est au rendez-vous », martèle-t-il pour justifier l'élaboration de ce label. D'ailleurs, plusieurs établissements attendent d'ores et déjà la validation de leur intégration, pour pouvoir apposer la plaque Gusti di Corsica sur leur devanture.