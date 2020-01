Guide Michelin : première étoile pour A Casa di Mà de Lumiu

"Récompensé ce jour d’une étoile par le Guide Michelin 2020 , notre chef Romain Roland et tous nos collaborateurs écrivent la première page d’A Casa Di Mà ...



2017 : renoncer à l’étoile , se concentrer que sur l’essentiel, revenir à l’essence même du goût,. Essayer de faire de l’excellent avec du simple. Revenir aux valeurs essentielles où l’émotion dans ce métier vient directement du plaisir que l’on prend et que l’on donne à cuisiner et à servir. Y mettre son cœur, sa personnalité, ses propres émotions, avec humanité et sens du partage.



2019 : Bouleverser les codes. Se réinventer, passer à l’étape suivante. Fermer un livre .

L’esprit di Mà représente un aboutissement de plusieurs années de métier et de passion. "



A Casa di Mà, à l’image de cette étoile qui nous a quittés ce 24 décembre en nous laissant ce goût de l’enfance et des repas de famille. Cuisiner pour ceux qu’on aime, la plus belle preuve d’amour d’ A Casa di Mà ."