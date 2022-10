Grippe et Covid : l'ARS de Corse préconise une double vaccination simultanée

Dans un contexte sanitaire déjà marqué par une nouvelle vague de Covid-19, se faire vacciner contre le le coronavirus, est plus que jamais d'actualité. Toutefoi s avec une autre campagne de vaccination en cours, celle de la grippe qui a démarré le 18 octobre en France, se pose la question du mélange des deux vaccins, car cette année, les deux épidémies risquent de frapper en même temps.



D'après la Haute autorité de Santé "Il est possible désormais de se faire vacciner contre l’un et l’autre en même temps." En Corse, l’ARS relaye cette campagne vaccinale de grande ampleur en raison, d’une part, de la circulation virale du Covid en augmentation et d’autre part à cause de la grippe arrivant sur l'ile de manière précoce. "Les vaccins sont fortement conseillé notamment pour les personnes de plus de 60 qui sont plus fragiles. Elles ont d’ores et déjà reçu des bons à ce titre par courrier, a détaillé Marie-Hélène Lecenne, directrice de l’ARS ce 19 octobre lors d'une conférence de presse. Si nous n’enregistrons pas de nouveaux variants concernant, nous avons 1955 nouveaux cas confirmés en Corse et dernièrement un enfant a été évacué avec des problèmes cardiaques liés au virus. Il est donc très important de rester vigilants. Par ailleurs, concernant la grippe, elle arrive de manière précoce cette année et beaucoup plus virulente au niveau national. La crise sanitaire a certes permis les gestes barrières et le recul de la grippe pendant deux ans mais aujourd’hui les personnes ont de fait moins d’immunité ».



Ainsi, il est fortement conseillé d’effectuer un rappel du vaccin contre la Covid dès trois mois après la dernière injection ou infection pour les personnes âgées ou présentant des fragilités de santé et dès six mois après la dernière injection pour les autres.



Les deux vaccins peuvent se faire chez un médecin traitant et peuvent être effectués le même jour pour une protection optimale.

Le port du masque est également fortement recommandé même lors des réunions de famille surtout dans des espaces clos afin de préserver les personnes âgées de l’entourage.



Concernant les professionnels de santé, ils sont toujours soumis à l’obligation vaccinale avec un schéma de deux doses. Le rappel, lui, n’est pas obligatoire mais l’ARS invite largement l’ensemble des personnels de soin et de secours assurant des soins au quotidien à effectuer les rappels ainsi que le vaccin contre la grippe.