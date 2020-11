Grippe aviaire, des mesures de protection renforcées en Corse-du-Sud

La préfecture précise que toute introduction, dans le département, de volailles et autres oiseaux captifs est interdite. Les importations à vocation d’élevages professionnels et industriels seront, quant à elles, soumises à autorisation des services de l’État (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations – DDCSPP – tel : 04 95 50 39 40 ou courriel : ddcspp@corse-du-sud.gouv.fr ).Il est aussi interdit tout mouvement hors du département de la Corse-du-Sud de volailles et autres oiseaux captifs (arrêté préfectoral 2A-2020-11-17-001 du 17 novembre 2020).