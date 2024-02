Grippe : La Corse en tête des régions les plus touchées

L'épidémie de grippe, qui avait gagné tout le territoire métropolitain mi-janvier, a maintenu un niveau d'intensité élevé au cours de la semaine du 29 janvier au 4 février, avec une incidence particulièrement marquée en Corse, région la plus fortement touchée par le virus.

Selon les dernières données de Santé Publique France publiées ce mercredi 7 février, l'ile a enregistré le plus grand nombre de passages aux urgences liés à la grippe, devançant l'Ile-de-France et la Provence-Alpes-Côte d’Azur. Alors que la moyenne nationale s'établissait à 316,1 passages aux urgences pour 10 000 consultations, ce chiffre a grimpé à 464,5 en Corse entre le 29 janvier et le 4 févriercontre 222 pour 100 000 habitants au cours de la semaine précédente.

L'agence de santé publique souligne que la plupart des indicateurs sont restés stables en médecine de ville et ont légèrement augmenté à l'hôpital au cours de cette période.

Face à cette situation, les autorités sanitaires ont décidé de prolonger la campagne de vaccination, notamment ciblée sur les personnes de plus de 65 ans, jusqu'au 29 février, offrant ainsi une protection supplémentaire contre la grippe.



Le Covid-19 stable

Concernant la bronchiolite, la Corse est encore en phase épidémique avec une augmentation de passages aux urgences.



La majorité des indicateurs du Covid-19 étaient, eux, en diminution ou stables, « traduisant une circulation modérée du SARS-Cov-2 même si une légère augmentation du taux de positivité était observée en ville », selon l’agence sanitaire. La circulation virale est toujours un peu plus importante en Haute-Corse (14 cas confirmés par RT-PCR) qu’en Corse-du-Sud (5 cas).

L’adoption systématique des gestes barrières par tous reste importante, notamment le port du masque en cas de symptômes, dans les lieux fréquentés et en présence de personnes fragiles, recommande l’agence sanitaire. "Ces mesures demeurent un moyen efficace pour se prémunir des infections respiratoires", rappelle-t-elle.