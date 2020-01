Grève maritime : le blocage des transferts des boues de la station d'épuration de Bastia peut entraîner rapidement un risque sanitaire

"Le président, la direction et les personnels de la régie Acqua Publica, expriment leurs plus vives inquiétudes quant au risque sanitaire qui pourrait survenir dans les 48 heures sur la plage de l’Arinella.

Ce risque est à présent réel, en raison de la rupture de la chaine de transfert des bennes transportant les boues de la station d’épuration de Bastia sud, depuis le port de Bastia vers celui de Marseille.

Il faut en effet savoir que dans l’impossibilité de traiter ces boues localement, AAcqua Publica est obligée depuis plus de 3 ans d’exporter sur le continent 10 bennes par semaine sur un site de compostage continental.

La crise dans le transport maritime révèle la fragilité du modèle que nous avons dû inventer pour évacuer et traiter les boues.

Cela révèle aussi et avec acuité la nécessité de travailler à la mise en place d’une nouvelle unité de valorisation des boues au plan local, en capacité d’absorber notre production.

La régie n’a jamais cessé d’alerter les pouvoirs publics sur ce sujet, qui touche - rappelons-le - à la santé publique.

Une reprise dans les plus brefs délais du transport maritime et une acceptation exceptionnelle sur un site local de nos 10 bennes à boues - actuellement pleines et en attente de traitement - permettrait d’éviter un rejet d’eaux usées incorrectement traitées et la production de nuisances olfactives sur le site de l’Arinella.

Nous continuons à travailler avec les services de l’Etat et nos partenaires pour éviter cette situation de crise imminente."