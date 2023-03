Grève du 7 mars : à quoi s'attendre en Corse pour ce "mardi noir" contre la réforme des retraites ?

Et dans les établissements scolaires ?

Les perturbations dans l'ensemble des établissements s'annoncent fortes. Les sept principaux syndicats enseignants ont appelé à "fermer totalement les écoles, collèges, lycées et services" le 7 mars.



Pour le premier jour de grève, le jeudi 19 janvier, l'académie de Corse avait fait état d’un taux d’enseignants grévistes de 55,91 % dans le primaire et de 43,06 % dans le secondaire (collèges et lycées) et de 41,77 % de grévistes parmi les personnels non enseignant de l’Éducation nationale.





Coté manifestations

Dans l'île, plusieurs manifestations sont prévues ce mardi à Bastia et Porto-Vecchio à 10heures, à Ajaccio à 14heures. Le collectif Action Retraite du Valinco-Sartenais organise un rassemblement le mardi 7 mars à 10h au Pont d'A Sclaledda à Sartène.