Grève du 6 avril contre la réforme des retraites : à quoi s'attendre en Corse ?

Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est organisée ce jeudi 6 avril 2023 dans toute la France. Deux manifestations sont organisées en Corse. À Bastia, le cortège s'élancera à 10 heures devant le Palais de Justice. A Ajaccio les syndicats ont annoncé un défilé à 14 heures devant la gare.



Des perturbations dans les transports

Du côté des perturbations, l'impact sera plus limité que sur le continent mais comme pour les manifestations précédentes le réseau ferroviaire corse sera aussi impacté. Sur les réseaux sociaux, les Chemins de Fer de la Corse ont fait savoir qu'il y aura des perturbations et seulement le service sur le périurbain bastiais et ajaccien sera assuré.



Dans la région d'Ajaccio, Muvistrada informe sur Facebook ses usagers que suite aux mouvements de grève d'importantes perturbations sont attendues sur l'ensemble du réseau de bus à partir de 13h30.



Pour le moment toutes les traversées entre la Corse et le continent de la compagnie maritime Corsica Linea sont assurées.



Et dans les établissements scolaires ?

Dans les établissements scolaires de perturbations sont aussi à prévoir, il y aura autour de 20% d'enseignants grévistes jeudi, a annoncé mercredi le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire. Une estimation plus faible que celle de la précédente journée de mobilisation du 28 mars, qui était de 30%.