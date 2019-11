Grève du 5 décembre : l’Union Départementale des Retraités FO de Haute-Corse appelle à participer aux mobilisations

Les organisations nationales de retraités CGT, FO, FSU, UNIRS-Solidaires, FGR-FP, LSR et Ensemble&Solidaires-UNRPA se félicitent de l’appel à la grève interprofessionnelle le 5 décembre 2019, lancé par les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, et les organisations de jeunesse FIDL, MNL, UNL et UNEF.







De nombreuses fédérations syndicales et Unions départementales font maintenant écho à cet appel contre le projet de « réforme » de nos systèmes de retraite et la suppression de 42 régimes de base et complémentaires.







Les retraités Force Ouvrière de la Haute Corse sont pleinement conscients que le projet du gouvernement ne vise ni à réduire les inégalités, ni à garantir le niveau des pensions, ni à renforcer la solidarité entre les actifs et retraités. Ils sont conscients au contraire que la « réforme » ne vise qu’à réduire le montant total des retraites afin de respecter les directives européennes et que, en dépit des affirmations du gouvernement, les retraités actuels comme futurs seront concernés par le gel prévisible des pensions, par le report de l’âge des pensions de réversion à 62 ans, voire plus encore.







Les organisations nationales de retraités considèrent que les régimes de retraites existants ont fait la preuve de leur solidarité et de leur efficacité en période de crise et veulent les préserver pour que les générations futures puissent en bénéficier.







L'Union des Retraités F O de la Haute Corse appelle tous les retraités à soutenir et participer aux mobilisations décidées le 5 décembre et à soutenir toutes les actions décidées au plan local.







Tous ensemble nous devons montrer à ce gouvernement que trop, c'est trop et que nous n'acceptons plus son entreprise de démolition de notre système social.