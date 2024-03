Grève dans le maritime : Annulation de plusieurs traversées entre la Corse et Marseille les 11 et 12 mars

Les navires de la Corsica Linea resteront à quai pendant ces deux jours, mettant ainsi en suspens les déplacements de milliers de passagers et de marchandises. Cette mesure survient dans un contexte de préavis de grève déposé par le Syndicat autonome de la marine marchande, notamment lié aux inquiétudes entourant la nouvelle ligne projetée par La Méridionale entre Ile Rousse et Toulon.

La perspective d'une nouvelle offre de transport entre les deux villes soulève des interrogations parmi les marins, craignant que cela ne compromette la Délégation de Service Public (DSP) pour la desserte maritime de la Corse. Bien que La Méridionale ait assuré que la nouvelle ligne se concentrerait exclusivement sur le transport de passagers, les inquiétudes persistent, incitant ainsi à maintenir le préavis de grève.



En parallèle, l'intersyndicale CGT, UNSA et CFDT des officiers de port a également déposé un préavis de grève nationale à partir de mardi, pour une durée de 24 heures renouvelable. Ce mouvement vise à attirer l'attention sur les difficultés persistantes dans la profession, caractérisées par un sous-effectif généralisé.



Quelles conséquences ?



Les annulations prévues pour le lundi 11 mars concernent les traversées entre Marseille et Ajaccio, Bastia, Île-Rousse, ainsi que Bastia et Marseille, tandis que le mardi 12 mars, les liaisons entre Marseille et Bastia, Île-Rousse, Propriano, et Ajaccio sont impactées. La situation n'est pas plus réjouissante du côté de La Méridionale. La compagnie de proproeté de l'armateur CMA CGM et partageant la DSP actuelle avec la demi-desserte d'Ajaccio et la totalité de Porto Vecchio, elle a mentionné sur son site internet que "en raison d'un mouvement social, le lundi 11 mars et mardi 12 mars, toutes nos liaisons maritimes avec le continent et la Corse seront très fortement perturbées", sans fournir davantage de détails sur les éventuelles annulations.