Grève aux eaux d'Orezza : la présidente de la SNEEMO "s'étonne du "timing" du mouvement"

Du PNC

La menace qui pèse sur la poursuite des activités des Eaux d'Orezza est une menace pour la Corse. U Partitu di a Nazione Corsa apporte son soutien total aux employés et cadres de l'entreprise ainsi qu'aux élus et à la population de la vallée. Tous, nous aspirons à pérenniser ce symbole économique et culturel de notre ruralité. Face aux enjeux d'une nouvelle DSP, le PNC appelle à soutenir la seule option qui vaille, celle d'un outil à développer au cœur de la Castagniccia.

L'Acqua d'Orezza, una primura per l'Avvene di a Corsica "